Замглавы МИД России прокомментировал ситуацию в Ливии

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин по итогам Второй ливийской конференции в Берлине прокомментировал ситуацию в Ливии.
Замглавы МИД России прокомментировал ситуацию в Ливии
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

«Сегодня есть шанс, я считаю, прийти к миру и стабильности. Если вы меня спросите, насколько быстро это можно сделать, то честный ответ: это можно сделать, но это нужно делать всё время системно, и на это нужно время и последовательные усилия всех сторон», — цитирует РИА Новости Вершинина.

В апреле спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов провёл телефонный разговор со спецпосланником Генсека ООН по Ливии Яном Кубишем.

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