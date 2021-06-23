Замглавы МИД России прокомментировал ситуацию в Ливии

Замглавы МИД России Сергей Вершинин по итогам Второй ливийской конференции в Берлине прокомментировал ситуацию в Ливии.

«Сегодня есть шанс, я считаю, прийти к миру и стабильности. Если вы меня спросите, насколько быстро это можно сделать, то честный ответ: это можно сделать, но это нужно делать всё время системно, и на это нужно время и последовательные усилия всех сторон», — цитирует РИА Новости Вершинина.

В апреле спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов провёл телефонный разговор со спецпосланником Генсека ООН по Ливии Яном Кубишем.