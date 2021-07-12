В консульство России не поступали сведения о пострадавших в ходе протестов на Кубе россиянах

В российскую дипмиссию на Кубе не поступали сведения о пострадавших в ходе протестов на Кубе гражданах России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на генерального консула России в стране Нану Мгеладзе.

«У нас такой информации нет, если бы что-то было, нам бы обязательно позвонил кто-либо из 2 тыс. человек, постоянно проживающих здесь. От них пока никаких сигналов не поступало», — сообщила она.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон «поддерживает свободу слова и собраний на всей Кубе и решительно осуждает любое насилие или преследование мирных демонстрантов».

Первые за долгие годы многолюдные протесты прошли на Кубе в воскресенье, 11 июля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за развитием ситуации на Кубе и считает недопустимым вмешательство извне.