В ВОЗ рассказали о распространении штамма «дельта» COVID-19 в мире

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о распространении в мире штамма «дельта» коронавирусной инфекции COVID-19.
В ВОЗ рассказали о распространении штамма «дельта» COVID-19 в мире
  • Reuters

«Дельта» присутствует сейчас более чем в 104 странах, и мы ожидаем, что он скоро станет доминирующим штаммом COVID-19 в мире», — цитирует его ТАСС.

Ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов объяснил, какие вакцины наиболее эффективны против коронавирусного штамма «дельта».

В июле профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, чем прививаться переболевшим COVID-19.

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