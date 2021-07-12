В ВОЗ рассказали о распространении штамма «дельта» COVID-19 в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о распространении в мире штамма «дельта» коронавирусной инфекции COVID-19.

«Дельта» присутствует сейчас более чем в 104 странах, и мы ожидаем, что он скоро станет доминирующим штаммом COVID-19 в мире», — цитирует его ТАСС.

Ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов объяснил, какие вакцины наиболее эффективны против коронавирусного штамма «дельта».

В июле профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, чем прививаться переболевшим COVID-19.