Власти Афганистана заявили о ликвидации главы разведки «Талибана»

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Силы безопасности Афганистана ликвидировали главу разведки «Талибана»*. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
Власти Афганистана заявили о ликвидации главы разведки «Талибана»
  • Reuters

«В ходе особой операции сил специальной полиции Афганистана... в провинции Логар прошлой ночью был ликвидирован глава разведки «Талибана» Кари Шагаси», — заявили в ведомстве.

Также в МВД Афганистана сообщили, что «ещё два боевика задержаны».

Ранее советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб заявил, что Кабул призывает внешних партнёров, в том числе Китай, Индию и Россию, помогать технически силам обороны и безопасности Афганистана бороться с терроризмом.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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