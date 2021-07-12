В Совфеде подчеркнули готовность России к развитию отношений с Германией

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал призыв сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупаллы к выходу из Евросоюза и созданию «нового европейского пространства» вместе с Россией.

«Я думаю, что в Германии начинается предвыборная борьба, осенью выборы уже. И сейчас этих заявлений, в том числе таких «экзотических», может появиться очень много. Я думаю, что никуда Германия из Евросоюза не соберётся, поскольку она является локомотивом Евросоюза, главной страной Евросоюза. Вряд ли она захочет от этого отказаться», — заверил парламентарий.

Он также подчеркнул готовность России развивать отношения с Германией «в любых форматах».

«У нас и так отношения экономические развиваются неплохо, но мы готовы идти дальше, если будет желание со стороны Берлина», — уточнил Джабаров.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла призвал к выходу из Евросоюза и созданию «нового европейского пространства» вместе с Россией.