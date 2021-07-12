В Совфеде подчеркнули готовность России к развитию отношений с Германией

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал призыв сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупаллы к выходу из Евросоюза и созданию «нового европейского пространства» вместе с Россией.

«Я думаю, что в Германии начинается предвыборная борьба, осенью выборы уже. И сейчас этих заявлений, в том числе таких «экзотических», может появиться очень много. Я думаю, что никуда Германия из Евросоюза не соберётся, поскольку она является локомотивом Евросоюза, главной страной Евросоюза. Вряд ли она захочет от этого отказаться», — заверил парламентарий.

Он также подчеркнул готовность России развивать отношения с Германией «в любых форматах».

«У нас и так отношения экономические развиваются неплохо, но мы готовы идти дальше, если будет желание со стороны Берлина», — уточнил Джабаров.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла призвал к выходу из Евросоюза и созданию «нового европейского пространства» вместе с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить