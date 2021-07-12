В ФРГ призвали к выходу из Евросоюза и сотрудничеству с Россией

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Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла призвал к выходу из Евросоюза и созданию «нового европейского пространства» вместе с Россией.

«Из текущего ЕС Германии необходимо выйти и создать новую европейскую экономическую группу интересов», — заявил Крупалла в интервью немецкому изданию Die Welt.

По мнению политика, на национальную идентичность и культуру народа Германии повлияла «психологическая война союзников, в особенности, американцев», которая развернулась после Второй мировой войны.

Как пример он назвал политику США в отношении газопровода «Северный поток — 2», обозначив её «целенаправленной стратегией по дезинформации и манипуляции мнением», которую Соединённые Штаты ведут ради «собственных стратегических интересов».

Ранее в бундестаге назвали безумием идею о компенсации Киеву за «Северный поток — 2».

В июне в ФРГ предложили «перезапустить» отношения с Россией.

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