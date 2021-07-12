При ударах молний в двух штатах Индии погибли 49 человек
- Reuters
Об этом пишет Times of India.
Уточняется, что 30 человек погибли в Уттар-Прадеше и 19 — в Раджастхане.
Отмечается, что 11 человек стали жертвами стихии в городе Джайпур в Раджахстане. Они фотографировались на вершине сторожевой башни форта Амбер XII века, когда в неё ударила молния.
Премье-министр Индии Нарендра Моди на своей странице в Twitter сообщил, что родственники погибших и пострадавшие получат денежную помощь.
Ранее сообщалось, что в Пакистане в результате ливней погибли 10 человек.