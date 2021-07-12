При ударах молний в двух штатах Индии погибли 49 человек

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В результате ударов молний в штатах Уттар-Прадеш и Раджастхан на севере Индии погибли 49 человек.
При ударах молний в двух штатах Индии погибли 49 человек
  • Reuters

Об этом пишет Times of India.

Уточняется, что 30 человек погибли в Уттар-Прадеше и 19 — в Раджастхане.

Отмечается, что 11 человек стали жертвами стихии в городе Джайпур в Раджахстане. Они фотографировались на вершине сторожевой башни форта Амбер XII века, когда в неё ударила молния. 

Премье-министр Индии Нарендра Моди на своей странице в Twitter сообщил, что родственники погибших и пострадавшие получат денежную помощь.

Ранее сообщалось, что в Пакистане в результате ливней погибли 10 человек.

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