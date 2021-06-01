В Пакистане в результате ливней погибли 10 человек

По меньшей мере 10 жителей Пакистана погибли и ещё как минимум трое получили травмы в результате нескольких несчастных случаев, вызванных ливнями.

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на СМИ Пакистана.

Как отмечается, во время грозы обрушилась крыша в городе Окара в провинции Пенджаб.

В результате происшествия восемь человек, в том числе четверо детей, погибли и трое получили ранения.

Также сообщается, что в другой части провинции один человек погиб, когда на него обрушилась стена дома. Ещё один мужчина стал жертвой удара молнии.

Ранее в Примпогоды сообщили, что из-за корейского циклона, который придёт в Приморье, в регионе пройдут дожди, на юго-востоке — интенсивные.