Корейский циклон принесёт в Приморье ливни

По сообщениям Примпогоды, из-за корейского циклона, который придёт в Приморье в пятницу, 28 мая, в регионе пройдут дожди, на юго-востоке — интенсивные.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Синоптики сообщают, что циклон продолжает смещаться над центральной частью Японского моря в сторону Сангарского пролива — его траектория пройдёт на 100—200 км южнее, чем ожидалось ранее. Интенсивные дожди пройдут на юго-востоке региона. Максимальная температура — до +21 °С.

В пятницу, 28 мая, во второй половине дня с запада подойдёт новый циклон, который принесёт небольшие дожди в западные и южные районы Приморья. Температура поднимется до +22 °С.

Во Владивостоке в пятницу — от +13 до +16 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, спасатели предупредили о граде и усилении ветра до 23 м/с в Тюменской области.