Ван И отправляется в турне по странам Центральной Азии

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Глава китайского МИД Ван И с 12 по 16 июля посетит с рабочим визитом Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан.

Как пишет РИА Новости, в рамках турне Ван И проведёт встречи с министрами иностранных дел Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, встретится с лидерами этих государств, примет участие в заседании контактной группы ШОС по Афганистану и международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

Кроме того, его визит нацелен на установление дружеских обменов с министрами иностранных дел стран ШОС и включает укрепление сотрудничества со странами Центральной Азии, а также продвижение мира в Афганистане.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Китая.

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