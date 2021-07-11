Террористы совершили 36 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 36 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 36 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* (в том числе по данным сирийской стороны — 31 обстрел). В провинции Идлиб зарегистрировано 17 обстрелов, в провинции Латакия — десять обстрелов, в провинции Алеппо — три обстрела, в провинции Хама — шесть обстрелов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сапёры российских вооружённых сил уничтожили в сирийской «белой пустыне» в районе Пальмиры брошенную боевиками пещеру, которая ранее использовалась как командный пункт.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.