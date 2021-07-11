Постпред России в Вене прокомментировал ситуацию с СВПД

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Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с газетой «Коммерсантъ» прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Постпред России в Вене прокомментировал ситуацию с СВПД
  • © МИД РФ

Ульянов, отвечая на вопрос, «можно ли оценить, какая часть пути пройдена», заявил, что «такие оценки неизбежно будут носить субъективный характер».

«Но, по моим ощущениям, мы проделали свыше 90% пути. Осталось сравнительно немного. Но среди этих оставшихся 10% есть несколько политически чувствительных вопросов, из-за которых может произойти заминка. Этого нельзя исключать», — отметил дипломат.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков на фоне сообщений о планах Тегерана производить металлический уран прокомментировал ситуацию с СВПД.

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