Постпред России в Вене прокомментировал ситуацию с СВПД
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Ульянов, отвечая на вопрос, «можно ли оценить, какая часть пути пройдена», заявил, что «такие оценки неизбежно будут носить субъективный характер».
«Но, по моим ощущениям, мы проделали свыше 90% пути. Осталось сравнительно немного. Но среди этих оставшихся 10% есть несколько политически чувствительных вопросов, из-за которых может произойти заминка. Этого нельзя исключать», — отметил дипломат.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков на фоне сообщений о планах Тегерана производить металлический уран прокомментировал ситуацию с СВПД.