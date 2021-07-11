Постпред России в Вене прокомментировал ситуацию с СВПД

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с газетой «Коммерсантъ» прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ульянов, отвечая на вопрос, «можно ли оценить, какая часть пути пройдена», заявил, что «такие оценки неизбежно будут носить субъективный характер».

«Но, по моим ощущениям, мы проделали свыше 90% пути. Осталось сравнительно немного. Но среди этих оставшихся 10% есть несколько политически чувствительных вопросов, из-за которых может произойти заминка. Этого нельзя исключать», — отметил дипломат.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков на фоне сообщений о планах Тегерана производить металлический уран прокомментировал ситуацию с СВПД.