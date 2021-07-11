Захарова заявила об отсутствии у МИД Франции права диктовать странам условия по вакцинации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Министерство иностранных дел Франции не вправе диктовать странам и народам, какими препаратами им надо вакцинироваться.

Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале в связи с заявлением госсекретаря МИД Франции Клемана Бона, который ранее высказал сожаление, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки от коронавируса вакцинами, произведёнными в России или Китае.

«Не МИД Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться», — отметила она.

Захарова предположила, что французскому ведомству просто обидно за свою страну, которая так и не смогла разработать собственную вакцину от коронавируса.

«Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания её высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации. Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счёт суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью», — подчеркнула представитель МИД России.

Ранее Бон в эфире France 2 заявил, что, по мнению Парижа, странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, произведённые в России и Китае.