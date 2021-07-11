Госдеп США отправит на Гаити делегацию для урегулирования ситуации в стране

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Госдеп США принял решение об отправке на Гаити делегации для урегулирования политического кризиса в стране после убийства президента Жовенеля Моиза.
Госдеп США отправит на Гаити делегацию для урегулирования ситуации в стране
  • Reuters

Об этом сообщает портал Juno7.

Отмечается, что в делегации будет спецпомощник президента по Западному полушарию Хуан Гонсалес.

По данным портала, делегация проведёт встречу с исполняющим обязанности премьера страны Клодом Жозефом и провозглашённым сенатом временным президентом Гаити Жозефом Ламбером.

Ранее Клод Жозеф заявил, что наёмники пытали Жовенеля Моиза перед тем, как он был смертельно ранен.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. Глава государства скончался от полученных ранений.

Руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что по меньшей мере 26 граждан Колумбии были в составе вооружённой группы, убившей Моиза.

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