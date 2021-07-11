В КНР пригрозили США ответными мерами из-за санкций против китайских компаний

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Китай выражает США протест и примет необходимые меры для защиты своих интересов из-за внесения 23 китайских компаний в американский чёрный список.
В КНР пригрозили США ответными мерами из-за санкций против китайских компаний
  • Reuters
  • © Yuri Gripas

«Мы примем необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов», — цитирует РИА Новости заявление Министерства коммерции КНР.

В ведомстве отметили, что США злоупотребили мерами экспортного контроля.

КНР называет эту акцию США нарушением международных экономических и торговых правил.

Ранее президент США Джо Байден продлил введённые бывшим американским лидером Дональдом Трампом санкции по Гонконгу ещё на год.

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