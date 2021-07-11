В КНР пригрозили США ответными мерами из-за санкций против китайских компаний
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«Мы примем необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов», — цитирует РИА Новости заявление Министерства коммерции КНР.
В ведомстве отметили, что США злоупотребили мерами экспортного контроля.
КНР называет эту акцию США нарушением международных экономических и торговых правил.
Ранее президент США Джо Байден продлил введённые бывшим американским лидером Дональдом Трампом санкции по Гонконгу ещё на год.