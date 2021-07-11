В Бельгии женщина умерла после инфицирования двумя штаммами COVID-19

В Бельгии скончалась женщина, заболевшая сразу двумя штаммами коронавируса — британским и южноафриканским.

По информации газеты «Известия», 90-летняя женщина ещё в марте была доставлена в больницу в бельгийском городе Алст. На момент госпитализации у неё диагностировали коронавирус, состояние пациентки стремительно ухудшилось, спустя пять дней она умерла.

Врачи установили, что женщина была носителем как варианта «альфа» (британский штамм коронавируса), так и варианта «бета» (южноафриканский штамм).

Вероятно, пациентка инфицировалась разными вариантами вируса от разных людей.

Отмечается, что женщина не была вакцинирована.

Ранее микробиолог назвал защищающие от штамма «дельта» вакцины.