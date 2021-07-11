В Бельгии женщина умерла после инфицирования двумя штаммами COVID-19

Короткая ссылка
В Бельгии скончалась женщина, заболевшая сразу двумя штаммами коронавируса — британским и южноафриканским.

По информации газеты «Известия», 90-летняя женщина ещё в марте была доставлена в больницу в бельгийском городе Алст. На момент госпитализации у неё диагностировали коронавирус, состояние пациентки стремительно ухудшилось, спустя пять дней она умерла.

Врачи установили, что женщина была носителем как варианта «альфа» (британский штамм коронавируса), так и варианта «бета» (южноафриканский штамм).

Вероятно, пациентка инфицировалась разными вариантами вируса от разных людей.

Отмечается, что женщина не была вакцинирована.

Ранее микробиолог назвал защищающие от штамма «дельта» вакцины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить