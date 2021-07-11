Австралия вывела свой войска из Афганистана
«Недавно у нас там было 1500 военнослужащих, их число сократилось до 80, и теперь весь воинский контингент выведен из Афганистана», — рассказал Даттон в интервью Sky News.
Он также добавил, что и после вывода своих сил из страны Австралия останется союзником Афганистана по борьбе с терроризмом.
Ранее стало известно, что США завершат вывод войск из Афганистана 31 августа.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что большая часть британских военнослужащих покинула Афганистан.