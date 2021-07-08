Джонсон: большая часть британских военнослужащих покинула Афганистан

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что большая часть британских военнослужащих покинула Афганистан.
Джонсон: большая часть британских военнослужащих покинула Афганистан
  • Reuters

«Никогда не предполагалось, что международное присутствие в Афганистане будет постоянным... Британские войска возвращаются, большая их часть уже покинула страну. Но это не означает, что мы бросаем Афганистан, поддержка будет оказываться поколениям (афганцев)», — приводит РИА Новости слова Джонсона.

При этом британский премьер не назвал сроки полного вывода контингента, не уточнил, какая часть сил покинула Афганистан, и не рассказал о конкретных планах помощи стране.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что выводом войск из Афганистана в США де-факто признали провал своей 20-летней операции в стране.

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