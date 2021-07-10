Эрдоган подтвердил Аббасу поддержку Палестины со стороны Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с палестинским коллегой Махмудом Аббасом в Стамбуле выразил поддержку Палестине. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

«На встрече обсуждались шаги по укреплению отношений между Турцией и Палестиной, а также региональные вопросы. Заявив, что Турция не молчала и не будет хранить молчание о зверствах Израиля в Палестине, президент Эрдоган подчеркнул, что до тех пор, пока Израиль будет продолжать политику оккупации и аннексии, установить прочный мир и стабильность в регионе невозможно», — приводит заявление РИА Новости.

В мае Аббас обсудил с представителями египетской делегации вопросы по восстановлению сектора Газа.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Аббасу предоставление гуманитарной помощи для сектора Газа.

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