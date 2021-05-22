Аббас обсудил с делегацией из Египта вопросы по восстановлению сектора Газа

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Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас обсудил с представителями египетской делегации вопросы по восстановлению сектора Газа, а также ситуацию в Иерусалиме.
Аббас обсудил с делегацией из Египта вопросы по восстановлению сектора Газа
  • Reuters

В ходе встречи стороны обсудили события, связанные со спокойствием в секторе Газа, Иерусалиме и на Западном берегу, а также координацию усилий по восстановлению в секторе Газа и внутренние вопросы Палестины, сообщает агентство WAFA.

Аббас поблагодарил президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за приложенные им усилия по урегулированию ситуации и восстановлению в секторе Газа.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и глава Палестинской национальной администрации провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

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