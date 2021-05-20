Меркель и Аббас обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ.
Отмечается, что лидеры согласились в вопросе о дальнейшей поддержке инициатив по скорейшему установлению перемирия в регионе.
«Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила сегодня по телефону с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Предметом разговора стало развитие нынешнего конфликта на Ближнем Востоке. Канцлер Меркель и президент Аббас согласились, что инициативы по скорейшему установлению перемирия должны и впредь поддерживаться», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Меркель указала Аббасу на право Израиля на самооборону.
Ранее Меркель провела телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого выразила поддержку израильским властям.