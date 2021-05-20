Меркель и Аббас обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ.

Отмечается, что лидеры согласились в вопросе о дальнейшей поддержке инициатив по скорейшему установлению перемирия в регионе.

«Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила сегодня по телефону с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Предметом разговора стало развитие нынешнего конфликта на Ближнем Востоке. Канцлер Меркель и президент Аббас согласились, что инициативы по скорейшему установлению перемирия должны и впредь поддерживаться», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Меркель указала Аббасу на право Израиля на самооборону.

Ранее Меркель провела телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого выразила поддержку израильским властям.