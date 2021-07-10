В Twitter вдовы президента Гаити появилось первое после его смерти сообщение
- Reuters
«Наёмники убили президента, другие наёмники хотят погубить его мечту и его видение страны», — приводит РИА Новости сообщение.
MESSAGE DE LA PREMIÈRE DAME MARTINE MOISE. pic.twitter.com/cFQW70xTFE— Martine Moïse (@martinejmoise) July 10, 2021
В аудиозаписи также утверждается, что президента убили за то, что он пытался осуществить ряд проектов в Гаити, в числе которых референдум и выборы.
При этом СМИ отмечают, что аккаунт Мартин Моиз мог быть взломан. В свою очередь, газета Le Parisien пишет, что аудиопослание заверено министром культуры и коммуникаций Гаити Праделем Энрикесом.
Как сообщалось ранее, двое американцев гаитянского происхождения, которые были задержаны по делу об убийстве Жовенеля Моиза, утверждают: главным организатором нападения был иностранец по имени Майк.
В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства скончался от полученных ранений.
Руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что по меньшей мере 26 граждан Колумбии были в составе вооружённой группы, убившей Моиза.
Председатель сената Гаити Жозеф Ламбер стал временным президентом.