В Twitter вдовы президента Гаити появилось первое после его смерти сообщение

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В Twitter-аккаунте вдовы убитого президента Гаити Жовенеля Моиза, Мартин Моиз, появилось голосовое сообщение о том, что «наёмники убили президента», а «другие наёмники хотят погубить его мечту и его видение страны».
В Twitter вдовы президента Гаити появилось первое после его смерти сообщение
  • Reuters

«Наёмники убили президента, другие наёмники хотят погубить его мечту и его видение страны», — приводит РИА Новости сообщение.

В аудиозаписи также утверждается, что президента убили за то, что он пытался осуществить ряд проектов в Гаити, в числе которых референдум и выборы.

При этом СМИ отмечают, что аккаунт Мартин Моиз мог быть взломан. В свою очередь, газета Le Parisien пишет, что аудиопослание заверено министром культуры и коммуникаций Гаити Праделем Энрикесом.

Как сообщалось ранее, двое американцев гаитянского происхождения, которые были задержаны по делу об убийстве Жовенеля Моиза, утверждают: главным организатором нападения был иностранец по имени Майк.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства скончался от полученных ранений.

Руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что по меньшей мере 26 граждан Колумбии были в составе вооружённой группы, убившей Моиза.

Председатель сената Гаити Жозеф Ламбер стал временным президентом.

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