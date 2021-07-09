NYT назвала имя возможного организатора убийства президента Гаити
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Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на гаитянского судью Клемана Ноэля, который опросил подозреваемых Джеймса Солажа и Жозефа Венсана.
Также они заявили, что Майк владеет испанским и английским языками.
В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити.
Глава государства скончался от полученных ранений.
Руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что по меньшей мере 26 граждан Колумбии были в составе вооружённой группы, убившей Моиза.