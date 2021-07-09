NYT назвала имя возможного организатора убийства президента Гаити

Двое американцев гаитянского происхождения, которые были задержаны по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, утверждают, что главным организатором нападения был иностранец по имени Майк.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на гаитянского судью Клемана Ноэля, который опросил подозреваемых Джеймса Солажа и Жозефа Венсана.

Также они заявили, что Майк владеет испанским и английским языками.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити.

Глава государства скончался от полученных ранений.

Руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что по меньшей мере 26 граждан Колумбии были в составе вооружённой группы, убившей Моиза.