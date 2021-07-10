Армия Афганистана усилила меры безопасности на авиабазе Баграм

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Армия Афганистана усилила меры безопасности на авиабазе Баграм, откуда недавно вывели свои силы США. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на афганское Минобороны.
Армия Афганистана усилила меры безопасности на авиабазе Баграм
  • Reuters

«Аэродром Баграм будет использоваться в качестве мощной базы управления операциями и развёртывания второго подразделения ВВС», — сообщил представитель министерства Рохулла Ахмадзай.

9 июля президент Афганистана Ашраф Гани прибыл на авиабазу Баграм. Он поручил нанять персонал для управления тюрьмой Баграма.

База Баграм располагается к северу от Кабула, её использовали советские войска в ходе войны 1979—1989 годов, а после вторжения США в Афганистан в 2001 году стала основной базой американских сил, отмечает РИА Новости.

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