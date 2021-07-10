Армия Афганистана усилила меры безопасности на авиабазе Баграм, откуда недавно вывели свои силы США. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на афганское Минобороны.

«Аэродром Баграм будет использоваться в качестве мощной базы управления операциями и развёртывания второго подразделения ВВС», — сообщил представитель министерства Рохулла Ахмадзай.

ملي پوځ د بګرام اډې امنیتي تدابیر زیات کړيhttps://t.co/jJwtWiPlLppic.twitter.com/5gyn3nSBCV — TOLOnews (@TOLOnews) July 10, 2021

9 июля президент Афганистана Ашраф Гани прибыл на авиабазу Баграм. Он поручил нанять персонал для управления тюрьмой Баграма.

База Баграм располагается к северу от Кабула, её использовали советские войска в ходе войны 1979—1989 годов, а после вторжения США в Афганистан в 2001 году стала основной базой американских сил, отмечает РИА Новости.