TOLOnews: президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм

Короткая ссылка
Президент Афганистана Ашраф Гани прибыл на авиабазу Баграм, откуда неделю назад ушли американские военнослужащие.
TOLOnews: президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал TOLOnews в своём аккаунте в Twitter.

В рамках визита афганский лидер поручил нанять персонал для управления тюрьмой Баграма.

Полный вывод войск из Афганистана в США планируют завершить к 31 августа. По словам президента Соединённых Штатов Джо Байдена, процесс идёт без потерь.

На прошлой неделе американские военные покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм, расположенную к северу от Кабула.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, выводом войск в США де-факто признали провал своей 20-летней операции в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить