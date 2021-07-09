TOLOnews: президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм

Президент Афганистана Ашраф Гани прибыл на авиабазу Баграм, откуда неделю назад ушли американские военнослужащие.

Об этом сообщает телеканал TOLOnews в своём аккаунте в Twitter.

В рамках визита афганский лидер поручил нанять персонал для управления тюрьмой Баграма.

Полный вывод войск из Афганистана в США планируют завершить к 31 августа. По словам президента Соединённых Штатов Джо Байдена, процесс идёт без потерь.

На прошлой неделе американские военные покинули крупнейшую в Афганистане авиабазу Баграм, расположенную к северу от Кабула.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, выводом войск в США де-факто признали провал своей 20-летней операции в стране.