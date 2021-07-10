В Иране рассказали о ситуации на границе с Афганистаном
- Reuters
«На границах Исламской Республики Иран сохраняется безопасность благодаря усилиям наших пограничников, на границе с Афганистаном опасности нет», — приводит его слова РИА Новости.
Как утверждается на сайте иранского МИД, в результате столкновений талибов и афганских сил на таможнях Ислам-Кала и Абу Наср Фарахи в провинции Фарах несколько афганцев бежали через границу в Иран.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что «Талибан»* занял погранпосты на границе с Ираном и Таджикистаном.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.