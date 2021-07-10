В Иране рассказали о ситуации на границе с Афганистаном

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Иранские пограничники сохраняют безопасность страны на границе с Афганистаном, сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
В Иране рассказали о ситуации на границе с Афганистаном
  • Reuters

«На границах Исламской Республики Иран сохраняется безопасность благодаря усилиям наших пограничников, на границе с Афганистаном опасности нет», — приводит его слова РИА Новости.

Как утверждается на сайте иранского МИД, в результате столкновений талибов и афганских сил на таможнях Ислам-Кала и Абу Наср Фарахи в провинции Фарах несколько афганцев бежали через границу в Иран.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что «Талибан»* занял погранпосты на границе с Ираном и Таджикистаном.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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