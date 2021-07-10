Спецпредставитель США по Афганистану посетит Катар, Пакистан и Узбекистан

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Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в рамках усилий по примирению афганского правительства и «Талибана»* посетит Катар, Пакистан и Узбекистан.
Спецпредставитель США по Афганистану посетит Катар, Пакистан и Узбекистан
  • Reuters

«В Ташкенте посол Халилзад примет участие в международной конференции по региональной взаимосвязанности, организованной правительством Узбекистана», — говорится в сообщении американского Госдепартамента.

Дипломат намерен «работать со всеми сторонами, а также с региональными и международными заинтересованными сторонами» для продвижения консенсуса по политическому урегулированию в Афганистане.

Как ранее заявил американский президент Джо Байден, США продолжат дипломатические усилия по урегулированию в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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