В Иране заявили об угрозе пятой волны COVID-19

Президент Ирана Хасан Рухани заявил об угрозе прихода пятой волны коронавирусной инфекции COVID-19 в страну.

Об этом он сказал на заседании комитета по борьбе с коронавирусом.

«В южных и юго-восточных районах страны наблюдалось распространение штамма коронавируса «дельта». Власти пытались купировать его, однако этот штамм проник в другие провинции, и ситуация заметно ухудшилась по сравнению с предыдущими неделями», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, хотя власти уже имеют возможность прививать от коронавируса по 500 тыс. граждан ежедневно, необходимо продолжать соблюдать рекомендации по борьбе с распространением COVID-19.

«Возможно, пятая волна уже началась», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и иранская фармацевтическая компания Actoverco объявили о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иране.

В начале июня врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.