В EMA заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, в Комитете по безопасности европейского регулятора подготовили отчёт, в котором говорится, что данные вакцины в крайне редких случаях могут привести к миокардиту и перикардиту.
В связи с этим было принято решение обновить информацию о побочных эффектах от этих препаратов.
Уточняется, что в ЕС после использования 177 млн доз вакцины Pfizer выявили 145 случаев миокардита, перикардита — 138. Среди около 2 млн человек, вакцинированных препаратом Moderna, выявили по 19 случаев обоих заболеваний сердца.
Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech рассчитывают в ближайшие недели предоставить регуляторам США и ЕС данные о бустерной дозе своей вакцины против COVID-19.