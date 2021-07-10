В EMA заявили о риске воспаления сердца после вакцинации Pfizer и Moderna

В Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) сообщили о риске воспаления сердца после вакцинации препаратами от коронавируса Pfizer и Moderna.

Как сообщает РИА Новости, в Комитете по безопасности европейского регулятора подготовили отчёт, в котором говорится, что данные вакцины в крайне редких случаях могут привести к миокардиту и перикардиту.

В связи с этим было принято решение обновить информацию о побочных эффектах от этих препаратов.

Уточняется, что в ЕС после использования 177 млн доз вакцины Pfizer выявили 145 случаев миокардита, перикардита — 138. Среди около 2 млн человек, вакцинированных препаратом Moderna, выявили по 19 случаев обоих заболеваний сердца.

Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech рассчитывают в ближайшие недели предоставить регуляторам США и ЕС данные о бустерной дозе своей вакцины против COVID-19.