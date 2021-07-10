NYT: На Гаити попросили США ввести войска

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Правительство Гаити обратилось к США с просьбой ввести в страну армию для защиты ключевой инфраструктуры, сообщает газета The New York Times со ссылкой на министра по выборам страны Матиаса Пьера.
NYT: На Гаити попросили США ввести войска
  • globallookpress.com
  • © Tcharly Coutin/XinHua

Отмечается, что власти Гаити опасаются, что беспорядки после убийства президента могут усугубить сложную обстановку в стране.

По словам Пьера, запрос о вводе войск был сделан после обещаний президента США Джон Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена помочь стране.

Ранее сообщалось, что двое американцев гаитянского происхождения, которые были задержаны по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, утверждают, что главным организатором нападения был иностранец по имени Майк.

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