Мальта перестанет пускать не вакцинированных от COVID-19 туристов

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Власти Мальты решили с 14 июля запретить въезд туристам, не прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет Times of Malta.
Мальта перестанет пускать не вакцинированных от COVID-19 туристов
  • Reuters

Как заявил глава Минздрава страны Крис Фёльн, Мальта первой в Европе пойдёт на подобный шаг.

C 14 июля прибывающим туристам необходимо будет показать признанный на Мальте сертификат о вакцинации.

При этом детям, которые путешествуют с родителями, необходимо показать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер рассказал, что Брюссель обратился в российский Минздрав с предложением обсудить взаимное признание сертификатов. Он подчеркнул, что необходимо найти решение.

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