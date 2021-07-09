Мальта перестанет пускать не вакцинированных от COVID-19 туристов
- Reuters
Как заявил глава Минздрава страны Крис Фёльн, Мальта первой в Европе пойдёт на подобный шаг.
C 14 июля прибывающим туристам необходимо будет показать признанный на Мальте сертификат о вакцинации.
При этом детям, которые путешествуют с родителями, необходимо показать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
Ранее посол ЕС в Москве Маркус Эдерер рассказал, что Брюссель обратился в российский Минздрав с предложением обсудить взаимное признание сертификатов. Он подчеркнул, что необходимо найти решение.