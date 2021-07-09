Полиция Гаити назвала число задержанных после убийства президента
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- © Tcharly Coutin/XinHua
Об этом сообщила Национальная полиция Гаити в своём Facebook.
«Национальные силы правопорядка уже задержали 19 человек, из них 17 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения, подозреваемых в участии в убийстве президента республики...» — отмечается в сообщении.
Ещё шесть человек находятся в розыске.
Ранее газета The New York Times писала, что задержанные по делу об убийстве Моиза американцы гаитянского происхождения утверждают, что главным организатором нападения был иностранец по имени Майк.
В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити.
Глава государства скончался от полученных ранений.