Полиция Гаити назвала число задержанных после убийства президента

Правоохранительные органы Гаити задержали 19 человек, подозреваемых в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, в том числе двух американцев гаитянского происхождения.

Об этом сообщила Национальная полиция Гаити в своём Facebook.

«Национальные силы правопорядка уже задержали 19 человек, из них 17 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения, подозреваемых в участии в убийстве президента республики...» — отмечается в сообщении.

Ещё шесть человек находятся в розыске.

Ранее газета The New York Times писала, что задержанные по делу об убийстве Моиза американцы гаитянского происхождения утверждают, что главным организатором нападения был иностранец по имени Майк.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити.

Глава государства скончался от полученных ранений.