Экс-замглавы «Военторга» приговорён судом в США к пяти годам тюрьмы
- © РИА Новости / Евгений Биятов
«Он был приговорён к 60 месяцам тюрьмы», — приводит РИА Новости слова представительницы суда.
Она отметила, что не располагает информацией о том, какой приговор суд вынес жене Тейфа Татьяне.
Тейф признал себя виновным по трём пунктам, касающимся отмывания денег, налоговых нарушений и нарушений визового законодательства. Его жена Татьяна признала себя виновной в даче ложных показаний властям США.
20 марта сообщалось, что Леонид Тейф частично признал вину в США.