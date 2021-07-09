Экс-замглавы «Военторга» приговорён судом в США к пяти годам тюрьмы

Бывший замглавы «Военторга» Леонид Тейф приговорён судом в США к пяти годам тюрьмы по делу об отмывании $150 млн.

«Он был приговорён к 60 месяцам тюрьмы», — приводит РИА Новости слова представительницы суда.

Она отметила, что не располагает информацией о том, какой приговор суд вынес жене Тейфа Татьяне.

Тейф признал себя виновным по трём пунктам, касающимся отмывания денег, налоговых нарушений и нарушений визового законодательства. Его жена Татьяна признала себя виновной в даче ложных показаний властям США.

20 марта сообщалось, что Леонид Тейф частично признал вину в США.