Экс-замглавы «Военторга» приговорён судом в США к пяти годам тюрьмы

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Бывший замглавы «Военторга» Леонид Тейф приговорён судом в США к пяти годам тюрьмы по делу об отмывании $150 млн.
Экс-замглавы «Военторга» приговорён судом в США к пяти годам тюрьмы
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Он был приговорён к 60 месяцам тюрьмы», — приводит РИА Новости слова представительницы суда.

Она отметила, что не располагает информацией о том, какой приговор суд вынес жене Тейфа Татьяне.

Тейф признал себя виновным по трём пунктам, касающимся отмывания денег, налоговых нарушений и нарушений визового законодательства. Его жена Татьяна признала себя виновной в даче ложных показаний властям США.

20 марта сообщалось, что Леонид Тейф частично признал вину в США.

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