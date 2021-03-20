Бывший директор «Военторга» частично признал вину в США
- Reuters
Отмечается, что Тейф признал себя виновным по трём пунктам, которые касаются отмывания денег, налоговых нарушений и нарушений визового законодательства.
Объявление приговора намечено на сентябрь 2021 года.
Тейфа обвиняли в отмывании 150 миллионов долларов, полученных, предположительно, путём откатов при распределении российских госконтрактов, а также в попытке организации заказного убийства, незаконном владении оружием, попытке легализации нелегального иммигранта и визовом мошенничестве.
Ранее стало известно, что гражданин России Сергей Медведев приговорён судом в Неваде к десяти годам лишения свободы за совершение киберпреступлений в составе группы.