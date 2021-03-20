Бывший директор «Военторга» частично признал вину в США

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Бывший директор «Военторга» Леонид Тейф частично признал вину в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.
Бывший директор «Военторга» частично признал вину в США
  • Reuters

Отмечается, что Тейф признал себя виновным по трём пунктам, которые касаются отмывания денег, налоговых нарушений и нарушений визового законодательства.

Объявление приговора намечено на сентябрь 2021 года.

Тейфа обвиняли в отмывании 150 миллионов долларов, полученных, предположительно, путём откатов при распределении российских госконтрактов, а также в попытке организации заказного убийства, незаконном владении оружием, попытке легализации нелегального иммигранта и визовом мошенничестве.

Ранее стало известно, что гражданин России Сергей Медведев приговорён судом в Неваде к десяти годам лишения свободы за совершение киберпреступлений в составе группы.

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