В США россиянин Медведев приговорён к десяти годам тюрьмы

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Гражданин России Сергей Медведев приговорён судом в Неваде к десяти годам лишения свободы за совершение киберпреступлений в составе группы.
В США россиянин Медведев приговорён к десяти годам тюрьмы
  • Reuters

«33-летний Сергей Медведев, известный также как Стелс, Сегмед и Серж-медведь, признал вину в суде в нарушении закона о противодействии рэкету и коррупционным организациям и был приговорён к десяти годам лишения свободы», — приводит ТАСС сообщение Министерства юстиции США.

Отмечается, что ущерб от действий группы, в которую входил Медведев, составил $568 млн.

7 января американский суд приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюремного заключения по делу о киберпреступлениях.

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