США поставили партию вакцины Johnson & Johnson в Афганистан
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Об этом поверенный в делах США в республике Росс Уилсон сообщил в Twitter.
«COVID-19 нанёс серьёзный ущерб жизни и средствам к существованию людей во всём мире, в том числе здесь, в Афганистане. Я рад, что США смогли предоставить 1,48 млн доз одноразовой вакцины Johnson & Johnson, что подчёркивает наше прочное партнёрство», — написал он в Twitter.
В день в Афганистане выявляют более 2 тыс. случаев COVID-19. Всего в республике зафиксировано более 131,5 тыс. случаев COVID-19 и более 5,5 тыс. летальных исходов среди инфицированных.
Ранее сообщалось, что Минздрав Украины зарегистрировал вакцину от коронавируса Johnson & Johnson.