Врачи объяснили рост груди у жительниц Норвегии после прививки Pfizer
- Reuters
Об этом сообщает NRK.
Как рассказала в TikTok местная жительница Эмма, через две недели после прививки Pfizer у неё заметно увеличилась грудь. После этого ей поступило около сотни комментариев с описанием похожих случаев.
Норвежские врачи Генрих Бакманн и Стейнар Мадсен заявили, что это связано с увеличением лимфоузлов в подмышечных впадинах.
«Из-за этого грудь немного выдвинется вперёд, поэтому кажется, будто она стала больше», — рассказал Бакманн.
Ранее норвежские власти исключили препарат компании AstraZeneca из программы вакцинирования населения от COVID-19.