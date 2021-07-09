Врачи объяснили рост груди у жительниц Норвегии после прививки Pfizer

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Жительницы Норвегии в соцсетях сообщили, что после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом Pfizer у них увеличилась грудь. Врачи объяснили, что это может быть связано с увеличением лимфоузлов после прививки.
Врачи объяснили рост груди у жительниц Норвегии после прививки Pfizer
  • Reuters

Об этом сообщает NRK.

Как рассказала в TikTok местная жительница Эмма, через две недели после прививки Pfizer у неё заметно увеличилась грудь. После этого ей поступило около сотни комментариев с описанием похожих случаев. 

Норвежские врачи Генрих Бакманн и Стейнар Мадсен заявили, что это связано с увеличением лимфоузлов в подмышечных впадинах.

«Из-за этого грудь немного выдвинется вперёд, поэтому кажется, будто она стала больше», — рассказал Бакманн.

Ранее норвежские власти исключили препарат компании AstraZeneca из программы вакцинирования населения от COVID-19.

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