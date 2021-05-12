Норвегия окончательно отказалась от вакцины AstraZeneca

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Власти Норвегии окончательно исключили препарат компании AstraZeneca из программы вакцинирования населения от COVID-19.
Норвегия окончательно отказалась от вакцины AstraZeneca
  • Reuters

Об этом сообщила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, пишет The Local. 

Использование AstraZeneca в Норвегии приостановили с 11 марта из-за подозрений, что у вакцины могут быть побочные эффекты.

Предполагается передать дозы этого препарата другим странам.

10 мая отказаться от использования в королевстве вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson правительству Норвегии рекомендовала экспертная группа.

Использование вакцины J&J в Норвегии также приостановлено, но граждане имеют возможность получить инъекцию этого препарата в добровольном порядке.

Ранее в ВОЗ заявили о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в мире за неделю.

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