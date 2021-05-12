Норвегия окончательно отказалась от вакцины AstraZeneca
- Reuters
Об этом сообщила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, пишет The Local.
Использование AstraZeneca в Норвегии приостановили с 11 марта из-за подозрений, что у вакцины могут быть побочные эффекты.
Предполагается передать дозы этого препарата другим странам.
10 мая отказаться от использования в королевстве вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson правительству Норвегии рекомендовала экспертная группа.
Использование вакцины J&J в Норвегии также приостановлено, но граждане имеют возможность получить инъекцию этого препарата в добровольном порядке.
Ранее в ВОЗ заявили о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в мире за неделю.