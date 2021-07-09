В Минтуризма Египта рассказали, сколько готовы принять туристов из России

Замминистра туризма Египта Гада Шаляби заявила, что египетский туристический сектор рассчитывает принимать от 300 тыс. до 400 тыс. российских туристов в месяц после отмены указа о запрёте полётов на курорты страны.

«Туроператоры сильно рассчитывают на 300—400 тыс. туристов из России в месяц. Это хорошие цифры, надеемся, что они вырастут. Курорты и отели Египта готовы принять это количество туристов», — приводит РИА Новости её слова.

Накануне президент России Владимир Путин отменил действие указа, который запрещал российским авиакомпаниям летать на курорты Египта.

Россияне, отправляющиеся на отдых в Египет, могут получить визу в аэропорту по прилёте в страну.