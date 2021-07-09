В посольстве Египта рассказали, как россияне могут получить визу

Россияне, отправляющиеся на отдых в Египет, могут получить визу в аэропорту по прилёте в страну. Об этом заявил РИА Новости советник египетского посольства в Москве Ахмад Абд-Элмуиз.

Он добавил, что египетское посольство и консульство принимают россиян, но из-за пандемии нужно записаться на прием заранее на сайте дипмиссии.

«Мы работаем регулярно и готовы предоставить любое количество виз», — сказал Абд-Элмуиз.

По его словам, от непривитых граждан потребуется либо тест ПЦР, проведённый в течение 72 часов, либо тест ПЦР, проведённый в аэропортах в Египте. В последнем случае требуется карантин несколько часов до получения результатов анализа.

«Если анализ отрицательный, проблем не будет», — уточнил дипломат.

8 июля президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU заявил, что прежде всего открытие Египта будет влиять на выездной рынок, потому что, как правило, изменяется конъюнктура выездного рынка.

Со своей стороны, туристический агент Мария Панфилова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» предположила, что спрос будет огромным.