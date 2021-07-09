В посольстве Египта рассказали, как россияне могут получить визу
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Он добавил, что египетское посольство и консульство принимают россиян, но из-за пандемии нужно записаться на прием заранее на сайте дипмиссии.
«Мы работаем регулярно и готовы предоставить любое количество виз», — сказал Абд-Элмуиз.
По его словам, от непривитых граждан потребуется либо тест ПЦР, проведённый в течение 72 часов, либо тест ПЦР, проведённый в аэропортах в Египте. В последнем случае требуется карантин несколько часов до получения результатов анализа.
«Если анализ отрицательный, проблем не будет», — уточнил дипломат.
8 июля президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты на курорты Египта.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU заявил, что прежде всего открытие Египта будет влиять на выездной рынок, потому что, как правило, изменяется конъюнктура выездного рынка.
Со своей стороны, туристический агент Мария Панфилова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» предположила, что спрос будет огромным.