Песков заявил, что контакты с талибами необходимы

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков завил, что президент России Владимир Путин в курсе прибытия делегации движения «Талибан»* в Москву.
Песков заявил, что контакты с талибами необходимы
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Путин в курсе (переговоров. — RT). Контакты необходимы на фоне того, как развивается, как напряжённо развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов на встрече с делегацией политофиса движения «Талибан» обсудил перспективы запуска межафганских переговоров.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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