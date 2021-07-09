Песков заявил, что контакты с талибами необходимы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков завил, что президент России Владимир Путин в курсе прибытия делегации движения «Талибан»* в Москву.

«Путин в курсе (переговоров. — RT). Контакты необходимы на фоне того, как развивается, как напряжённо развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов на встрече с делегацией политофиса движения «Талибан» обсудил перспективы запуска межафганских переговоров.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

