Захарова назвала наглым и демонстративным убийство главы Гаити

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала убийство президента Гаити Жовенеля Моиза.

«Мы продолжаем следить за ходом расследования наглого и демонстративного убийства главы Гаити», — заявила Захарова.

Она напомнила, что как минимум двое из нападавших, как сообщалось, имеют гражданство США.

«Эта информация вызывает нашу серьёзную обеспокоенность», — отметила Захарова.

Ранее посольство Тайваня в Гаити заявило, что на его территории арестованы 11 подозреваемых по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити.

Глава государства скончался от полученных ранений.