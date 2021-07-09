Захарова назвала наглым и демонстративным убийство главы Гаити

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала убийство президента Гаити Жовенеля Моиза.
Захарова назвала наглым и демонстративным убийство главы Гаити
  • РИА Новости

«Мы продолжаем следить за ходом расследования наглого и демонстративного убийства главы Гаити», — заявила Захарова.

Она напомнила, что как минимум двое из нападавших, как сообщалось, имеют гражданство США.

«Эта информация вызывает нашу серьёзную обеспокоенность», — отметила Захарова.

Ранее посольство Тайваня в Гаити заявило, что на его территории арестованы 11 подозреваемых по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити.

Глава государства скончался от полученных ранений.

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