Посольство Тайваня в Гаити заявило об аресте подозреваемых в убийстве президента Моиза

Посольство Тайваня в Гаити заявило, что на его территории арестованы 11 подозреваемых по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза.

Отмечается, что гаитянская полиция уведомила дипломатов о намерении пройти на территорию посольства, чтобы найти подозреваемых.

«Будучи на протяжении долгого времени верным другом и надёжным партнером Республики Гаити, посольство безотлагательно дало свое согласие и позволило полицейским провести операцию по поиску», — цитирует РИА Новости коммюнике посольства.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 26 граждан Колумбии были в составе вооружённой группы, убившей Жовенеля Моиза.