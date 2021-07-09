Посольство Тайваня в Гаити заявило об аресте подозреваемых в убийстве президента Моиза

Короткая ссылка
Посольство Тайваня в Гаити заявило, что на его территории арестованы 11 подозреваемых по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза.

Отмечается, что гаитянская полиция уведомила дипломатов о намерении пройти на территорию посольства, чтобы найти подозреваемых.

«Будучи на протяжении долгого времени верным другом и надёжным партнером Республики Гаити, посольство безотлагательно дало свое согласие и позволило полицейским провести операцию по поиску», — цитирует РИА Новости коммюнике посольства.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 26 граждан Колумбии были в составе вооружённой группы, убившей Жовенеля Моиза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить