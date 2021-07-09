Представители талибов и Кабула пока не намерены встречаться в Москве
- РИА Новости
«Пока об этом не идёт речи. Посмотрим, что будет дальше, это будет обсуждаться на будущих встречах», — заявил РИА Новости официальный представитель политического офиса «Талибана» Мухаммад Наим.
В свою очередь, в посольстве Афганистана также сказали, что никаких контактов не планируется.
Делегация талибов 8—9 июля находится с визитом в Москве.
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов обсудил на встрече с ней перспективы запуска межафганских переговоров.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.