Представители талибов и Кабула пока не намерены встречаться в Москве

Представители движения «Талибан»* и Кабула сообщили, что пока не намерены встречаться друг с другом в Москве.

«Пока об этом не идёт речи. Посмотрим, что будет дальше, это будет обсуждаться на будущих встречах», — заявил РИА Новости официальный представитель политического офиса «Талибана» Мухаммад Наим.

В свою очередь, в посольстве Афганистана также сказали, что никаких контактов не планируется.

Делегация талибов 8—9 июля находится с визитом в Москве.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов обсудил на встрече с ней перспективы запуска межафганских переговоров.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

