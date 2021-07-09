Доминикана не подтверждает, что убийцы президента Гаити проникли в страну

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У Доминиканской республики нет подтверждений данных, что кто-то из участников убийства преиздента Гаити Жовенеля Моиза мог проникнуть на территорию страны, заявил доминиканский постпред в ООН Хосе Бланко.
Доминикана не подтверждает, что убийцы президента Гаити проникли в страну
  • globallookpress.com
  • © Tcharly Coutin/XinHua

«У нас нет каких-либо подтверждений ни о том, что преступники прибыли (в Гаити – ред.) с территории Доминиканской республики, ни о том, что сбежали в Доминиканскую республику», — цитирует РИА Новости Бланко.

Ранее число наёмников, ликвидированных после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, увеличилось до семи.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства скончался от полученных ранений. Его супруга была ранена.

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