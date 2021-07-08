Число уничтоженных после убийства президента Гаити наёмников возросло до семи
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- © Tcharly Coutin/XinHua
«Семь подозреваемых в причастности к убийству президента были убиты в ходе полицейских операций, проходивших при поддержке населения», — приводит его слова РИА Новости.
Шарль подтвердил, что трое убитых — иностранцы.
Ранее сообщалось об уничтожении четырёх человек и задержании ещё шестерых.
Постоянный представитель Гаити при ООН запросил у Совета Безопасности международной помощи в расследовании убийства.
В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства скончался от полученных ранений. Его супруга была ранена.