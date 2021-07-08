Число уничтоженных после убийства президента Гаити наёмников возросло до семи

Число наёмников, ликвидированных после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, увеличилось до семи. Об этом сообщил на пресс-конференции шеф национальной полиции Леон Шарль.

«Семь подозреваемых в причастности к убийству президента были убиты в ходе полицейских операций, проходивших при поддержке населения», — приводит его слова РИА Новости.

Шарль подтвердил, что трое убитых — иностранцы.

Ранее сообщалось об уничтожении четырёх человек и задержании ещё шестерых.

Постоянный представитель Гаити при ООН запросил у Совета Безопасности международной помощи в расследовании убийства.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства скончался от полученных ранений. Его супруга была ранена.