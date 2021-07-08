Постпред Гаити в ООН попросил помочь в расследовании убийства президента

Постоянный представитель Гаити при ООН запросил у Совета Безопасности международной помощи в расследовании убийства президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщила спецпредставитель Генсека ООН по Гаити Хелен Ла Лайм.

«Я только что вернулась со встречи Совета Безопасности, где постоянный представитель Гаити запросил международной помощи в этом расследовании», — цитирует ТАСС дипломата.

По её словам, в ООН «готовы помогать в этом расследовании».

Она также уточнила, что, по последним данным, четыре человека, совершивших нападение на резиденцию Моиза, ликвидированы, ещё шестеро задержаны и находятся под стражей.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства скончался от полученных ранений. Его супруга была ранена.

Власти заявили, что убийство, по предварительным данным, совершил вооружённый отряд, состоящий из иностранцев.