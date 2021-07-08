Постпред Гаити в ООН попросил помочь в расследовании убийства президента

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Постоянный представитель Гаити при ООН запросил у Совета Безопасности международной помощи в расследовании убийства президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщила спецпредставитель Генсека ООН по Гаити Хелен Ла Лайм.
Постпред Гаити в ООН попросил помочь в расследовании убийства президента
  • © Tcharly Coutin / XinHua
  • globallookpress.com

«Я только что вернулась со встречи Совета Безопасности, где постоянный представитель Гаити запросил международной помощи в этом расследовании», — цитирует ТАСС дипломата.

По её словам, в ООН «готовы помогать в этом расследовании».

Она также уточнила, что, по последним данным, четыре человека, совершивших нападение на резиденцию Моиза, ликвидированы, ещё шестеро задержаны и находятся под стражей.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства скончался от полученных ранений. Его супруга была ранена. 

Власти заявили, что убийство, по предварительным данным, совершил вооружённый отряд, состоящий из иностранцев.

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