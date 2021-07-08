Россия направила в Турцию самолёт-амфибию для помощи в тушении пожаров

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Министр обороны России Сергей Шойгу направил для оказания помощи Турции в тушении пожаров самолёт-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Россия направила в Турцию самолёт-амфибию для помощи в тушении пожаров
  • РИА Новости

«По указанию президента России, министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении пожаров самолёт-амфибия Бе-200 из состава морской авиации ВМФ», — говорится в сообщении.

Как отмечается, около 16:00 8 июля самолёт вылетел с аэродрома Крымск и в настоящее время совершает перелёт на аэродром временного базирования Адана.

Бе-200 — многоцелевой самолёт-амфибия, предназначенный в том числе для тушения крупных лесных пожаров. Он может взять на борт 12 т воды.

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