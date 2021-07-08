Захарова подтвердила возможность встречи Лаврова и Керри в Москве

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила возможность встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри на следующей неделе в Москве.

«Спасибо за то, что не оставляете нас один на один со свободным временем. Подтверждаем. Подробности завтра на брифинге», — написала она в Telegram-канале, комментируя появившиеся в соцсетях сообщения.

1 июля стало известно, что Сергей Лавров и Джон Керри провели телефонный разговор.

Как отмечалось, в ходе беседы «затрагивались вопросы российско-американского сотрудничества в области реализации целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) в привязке к 26-й сессии Конференции сторон РКИК ООН в Глазго».

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