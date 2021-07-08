В Италии надеются на отсутствие новых санкций ЕС против России

Посол Италии в России Паскуале Терраччано выразил надежду, что со стороны Евросоюза в адрес России не последует новых санкций.

Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

«Я надеюсь, что новых санкций не будет. Речь идёт пока что о гипотезах, которые прорабатываются Еврокомиссией, но никаких решений не принято», — утверждает дипломат.

По мнению Терраччано, если у Евросоюза с Россией и будут какие-то «новые кризисные эпизоды», то эти гипотезы могут быть приняты к рассмотрению. Итальянский дипломат отметил, что надеется на возобновление содержательного диалога между Европой и Москвой.

Ранее лидеры стран Евросоюза решили продлить на полгода экономические санкции против России.